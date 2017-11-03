İkitelli sanayi sitesinde çıkan yangın havadan görüntülendi

Başakşehir İkitelli'de bulunan Bağcılar Güngören sanayi sitesinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin yağ deposu henüz belirlenemeyen bir sebepten alev aldı. Bir anda metrelerce yukarıya yükselen dumanları gören sanayi sitesi çalışanları panik yaşadı.

Sanayi sitesi çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangının diğer iş yerlerine de sıçramasını önlemek için tedbir alarak söndürme çalışmalarına başladı. Bu esnada olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşların yangından zarar görmesini önledi. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Yoğun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Görüntülerde, itfaiye ekipleri deponun çatısından yangına müdahale ediyor. Yangının büyük bir kısmının kontrol altına alındığı görülüyor.

Volkan Kayalar - Ahmet Faruk Sarıkoç