İkiz çocukları olanlar çocuklarına nasıl davranmalı

Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Çocuk-Ergen Psikoterapisti Uzman Psikolog Merve Demir, “İkizler; tek yumurta ikizleri ve çift yumurta ikizleri olarak ikiye ayrılırlar. Tek yumurta ikizlerinin genetik yapıları aynıdır. Tamamen birbirlerine benzerler. Çift yumurta ikizlerinin genetik yapıları tamamen aynı değildir. Bu sebeple birbirlerine ikiz olmayan kardeşler kadar benzerler.



İkiz çocuk yetiştirmek, aynı anda iki çocuğun bakımını üstlenmek anlamına gelmektedir. Bu da anne babalar için zor bir süreçtir. Birbirlerine dış görünüş olarak çok benzeyen ve aynı ortamda büyüyen ikiz çocukların yetiştirilmesinde de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır” diye konuştu.

Çocuk-Ergen Psikoterapisti Uzman Psikolog Merve Demir anne ve babaların nelere dikkat etmesi gerektiği hususunda şunları söyledi;

“İkiz çocuklarınızın ayrı birer birey olduklarını unutmayın. İki farklı insan olduklarını ve özel olduklarını hissettirmeye çalışın. Böylece kendilerini farklı bireyler olarak algılayabilirler.

Onlarla tek bir kişiymiş gibi konuşmayın. Onlardan başkalarına bahsederken de “ikizler” demek yerine, çocukların isimlerini kullanın.



Onlara birbirine benzer isimler vermeyin.

İkiz çocuklarınıza aynı giysileri giydirmeyin. Aynı giysiler giymeleri, başka insanların onları karıştırmasına sebep olabilir. Bu durum çocukları rahatsız edecektir.

Oyuncak seçimi gibi konularda, çocuğun tercihlerine göre hareket edin.

Mümkünse farklı sınıflarda okumalarını sağlayın. Ancak evden ilk kez ayrıldıkları kreş ya da anaokulunda aynı sınıfta olmalarında bir sakınca yoktur. Çünkü bazı çocuklar için hem evden ayrılmak hem de ikizinden ayrılmak kaygı yaratabilir. Ancak ilkokulla birlikte ayrı sınıflarda olmaları daha uygundur.

Farklı ilgi alanları olmasına teşvik edin. Onların bireysel olarak yatkın oldukları alanları fark etmeye ve desteklemeye çalışın.



İkizler bazı özellikler bakımından farklılaşırlar. Örneğin; ikizlerden biri çok sosyal, diğeri ise çekingen olabilir. Bu çocuklar sürekli aynı sosyal ortamlarda bulunduklarında, daha içekapanık olan çocuk, çoğunlukla ikizinden destek alır. Bu da onun arkadaşlık kurma becerilerini geliştirmesini engeller. Farklı sosyal ortamlarda tek başlarına bulunmaları, hem birbirlerine bağımlı olmamaları sağlayacak hem de sosyal ilişki kurma becerilerini geliştirecektir.



İkiz çocuklarınızın özel eşyaları olmasına özen gösterin.

Çocuklarınızın doğum günlerini kutlarken, mümkünse iki farklı pasta kesmeye, çocuklara farklı hediyeler almaya özen gösterin.

Mümkün olduğu zamanlarda ikiz çocuklarınızın her biri ile birebir zaman geçirmeye çalışın.

Çocuklarınızdan birinde olan daha olumlu bir özelliğin, diğerinde de olması için baskı yapmayın.

Çocuklarınızı kıyaslamayın.

İkiz çocuklar da tüm kardeşler gibi birbirini kıskanabilir. Bu normaldir. Ancak çocuklarınız birbirini çok fazla kıskanıyorsa kendinize şu soruları sorun; İçlerinden birini daha güçsüz ya da problemli olarak gördüğünüz için ona karşı daha korumacı ve ilgili davranıyor olabilir misiniz? İkizlerden birine daha olumlu özellikleri sebebiyle farklı davranıyor olabilir misiniz? İkisine de ayrı ayrı zaman ayırabiliyor musunuz?

İkiz çocuk büyütmenin zor olduğunu unutmayın. Eşler olarak birbirinize destek olun. Her şeyi mükemmel yapmaya çalışmayın. Zorlandığınız konularda yardım istemekten çekinmeyin.”