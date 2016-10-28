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İkiz gaspçılar tutuklandı

Adana'da iki taksiciyi gasp eden ikiz kardeşler ve dayıları tutuklandı.

İkiz gaspçılar tutuklandı

28 Ekim 2016 09:02

Edinilen bilgiye göre olay, İsmetpaşa ve Gürselpaşa mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, ikiz kardeşler ilk gasplarını 13 Eylül 2016’da yaptı. Şakirpaşa Havalimanı’nda saat 05.00 sıralarında Ali İhsan Çopuroğlu’nun taksisine binen tek yumurta ikizleri Ertuğrul-Aydın Can S. (18) Gürselpaşa Mahallesi’ne gideceklerini söyledi. Kıyıboyu Caddesi’ne geldikleri sırada harekete geçen ikizlerden Ertuğrul S. sakladığı satır ve bıçağı şoförün boynuna dayayıp, paraları vermesini istedi. Diğer kardeş Aydın Can S. ise şoförün uzattığı 100 lirayı aldı. Parayı alan ikizler taksiden inerek izlerini kaybettirdi.

Taksici İhsan Çopuroğlu’nun ihbarı üzerine harekete geçen polisler yaptıkları aramalara rağmen gaspçıların izlerine ulaşamadı. 2 gün önce ikizler, dayıları Serhat K. (34) ile birlikte Baraj Yolu’nda Doğan Akdiş’in taksisine bindiler. İsmetpaşa Mahallesi’nde bir halı sahanın önünde taksiyi durduran dayı ve yeğenleri aynı yöntemi uygulayarak şoförün 170 lirası ile birlikte taksisini alıp kaçtılar. Hem parası hem taksisi gasp edilen Doğan Akdiş polisi arayarak ihbarda buldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri Doğan Akdiş’in otomobilinin Dağlıoğlu Mahallesi’ne doğru gittiğini belirledi ve bölgeyi abluka altına aldı. Polisin peşlerine düşüğünü gören gaspçılar otomobili sokakta bırakıp kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından zanlılar ile birlikte dayıları yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışma sonucunda üç kişinin gasp olayına karıştığını ancak mağdurların polise şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

Emniyetteki sorgularında Ertuğrul - Aydın Can S., dayıları Serhat K.'nin zorla gasp yaptırdığını iddia ettiler. Serhat K. ise suçlamaları kabul etmedi. “Nitelikli yağma” suçundan adliyeye sevk edilen zanlılar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Sizi bulacağız bekleyin, mahalleye gelin görüşelim" diyerek tehdit etti. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden üçü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Fatih Keçe
ADANA


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