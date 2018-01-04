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İklim değişikliği kendini gösterdi, Kocaeli’nde ağaçlar meyve verdi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları, ağaçların çiçek açmasına ve meyve vermesine neden oldu.

İklim değişikliği kendini gösterdi, Kocaelinde ağaçlar meyve verdi

04 Ocak 2018 14:25

Kış mevsiminde olduğumuz şu günlerde Kocaeli’nde hava sıcaklıkları normalin üstünde seyrediyor. Ulusal bir iklim takip şirketinin sitesinde yer alan verilerde, Kocaeli’nin kış ve sonbahar aylarındaki sıcaklıklarının, ortalama değerlerin üstünde olduğu görünüyor. Bu durum Kocaeli’nin Gölcük ilçesinin Şirinköy Mahalle Muhtarlığı içerisinde bulunan erik ağacının çiçek açmasına yol açtı. Çiçek açan ağaçta ayrıca 2 tanede erik yetiştiği belirtildi. Şirinköy Mahalle Muhtarı Ruşen İşeri konuyla ilgili çok şaşkın olduklarını belirtti. Şimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşmadığına dikkat çeken İşeri, “Doğma büyüme Şirinköylüyüm. Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Mübarek ağaçlar çiçekler açtı, erikler verdi. İklim değişikliğini gözler önüne seriyor bu olay. Yani diyecek bir şey de yok. Şaşırdık kaldık. Bu mevsimde böyle bir şey ilk defa karşılaşıyoruz” dedi.

Meyvelerin bir kısmının döküldüğüne de değinen İşeri, “Ağaçta daha fazla meyve vardı. Bir kısmı bugünlerde döküldü. Bu durum umarım böyle gitmez” şeklinde konuştu.

Cihan Atik

Etiketler: iklim değişikliği

 

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