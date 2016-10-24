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İlahiyatçı Enver Baytan son yolculuğuna uğurlandı

İlahiyatçı Enver Baytan Hocaefendi, Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı.

İlahiyatçı Enver Baytan son yolculuğuna uğurlandı

24 Ekim 2016 14:36
İlahiyatçı Enver Baytan son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Uzun süredir tedavi gören İlahiyatçı Enver Baytan Hocaefendi (91) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. İlahiyatçı Baytan için bugün Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Prof Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Baytan için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Helallik alınmasının ardından Baytan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'ne götürüldü.
 

Murat Horoz

Etiketler: Enver Baytan


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