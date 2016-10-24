Uzun süredir tedavi gören İlahiyatçı Enver Baytan Hocaefendi (91) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. İlahiyatçı Baytan için bugün Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Prof Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Baytan için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Helallik alınmasının ardından Baytan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'ne götürüldü.



Murat Horoz