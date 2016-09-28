Başkent Ankara’yı, İnebolu ve Cide sahilleri ile denize açacak olan Ilgaz Tüneli’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sürücülerin korkulu rüyası olan Ilgaz Dağı, yapılan tünelle 8 dakikada geçilebilecek. Bunun dışında Ilgaz Tüneli’nin yılda ülke ekonomisine katkısı ise 38.2 milyon lira olması bekleniyor.

Ilgaz Tüneli’nde kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bağlantı yolları, aydınlatma, havalandırma ve asfaltlama çalışmalarında da sona gelindi. AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, aralıksız çalışmaların sürdüğü Ilgaz Tünelini ziyaret etti. Ziyarette Çelik’e, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Av. Halil Uluay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Namlı ile bazı partililer eşlik etti.

Ilgaz Tüneli’nde yürütülen çalışmalar hakkında Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile şantiye görevlilerinden bilgiler alan AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Ilgaz 15 Temmuz Demokrasi Tüneli’nin, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile şantiye görevlileri tarafından gezdiklerini söyledi.

Ilgaz Tüneli’nde çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Çelik, “Proje, Çankırı’dan itibaren Diphan’a kadar toplam 26 kilometrelik bir projedir. 5 bin 400 metrelik iki adet tüp geçit ile tüneller yapılıyor. Işık görme törenini Nisan ayında Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ile birlikte gerçekleştirmiştik. Ondan sonra tünelimiz iç aydınlatmaları, havalandırma ve ışıklandırma gibi çalışmaları hızla devam ediyor. Tünelin bağlantıları da 15-20 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. En son tünelde bitecek iş ise bizlere söylendiği kadarıyla aydınlatma olacak. Işıklandırmayı da yıl sonu gelmeden tamamlanacağı söylendi. İnşallah 2017 yılı gelmeden Ilgaz 15 Temmuz Demokrasi Tünelimizi hizmete açmış oluruz. İnşallah bir aksilik çıkmazsa temennimiz ve beklentimiz bu yöndedir” dedi.

Ilgaz Tüneli’nin Kastamonu için büyük öneme sahip olduğunu aktaran Çelik, “2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Kastamonu’ya, 12 Haziran 2016 seçimleri için 2011 yılının Mayıs ayında geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız Nasrullah Meydanı’nda Ilgaz Tüneli’nin yapılacağı sözünü vermişti. Havalimanını yapacağız demişti. 2013 yılında Allah’a şükür havalimanımızı hizmete açtık, 2012 yılının Kasım ayında bugünkü Başbakanımız o günkü Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım ile birlikte Ilgaz Tüneli’nin temeli atıldı. Ilgaz Tüneli’nde de artık son aşamaya gelindiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

Kastamonu Havalimanı ile Ilgaz Tüneli projelerinin Kastamonu için büyük önem taşıdığını vurgulayan Çelik, “Bana göre bunlar 100 yılın projeleriydi. Kastamonu’nun bu projeler büyük bir beklentisiydi. Bunların hayata geçiyor olmasını görmek, ekilen tohumların artık hasadının yapılacağının bir dönemi geliyor diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Ilgaz Tüneli’nin yılbaşına kadar Diphan mevkisine kadar hizmete girecek olan bağlantı yollarının tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Çelik, “Ilgaz Tüneli’nin devamında Kırık Barajı’nın yapılması nedeniyle yolun güzergahının değişmesi ve 19 kilometrelik yeni bir yolun yapılması söz konusu. Bunun içerisinde 3 kilometrelik Ilgaz Tüneli’nin yüzde 60 büyüklüğünde yeni bir tünel daha yapılacak ve Kastamonu’ya çok daha rahat bir ulaşım sağlanacak. Bunun proje çalışmaları inşallah son aşamaya geldi. İnşallah bu kış mevsiminde 19 kilometrelik tünelle birlikte yeni yolunda ihalesini yapmış oluruz. Tünelin birisi biterken diğer projeye de 2017 yıl içerisinde başlamış oluruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Av. Halil Uluay ise, ulaşım noktasında Kastamonululara mahcup olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: “Biz bunu kabul ediyoruz. Çünkü hiçbir komşu iline bağlantısı olmayan tek il Kastamonu’dur. Belki de başka bir vilayet yoktur. İnşallah bunları en kısa sürede telafi edeceğiz. Kastamonu, Karayolları’ndan bugüne kadar hak ettiği hizmeti almış diyemiyoruz. Çünkü birçok ilçemiz, il merkezine gelmektense başka illere yani komşularımıza gitmeyi tercih ediyor. Bu da bizlerin içerisini sızlatıyor. Bunu inşallah artık aşıyoruz. Mevcut tünelimizin hizmete girmesiyle birlikte Kastamonu, Ankara’ya çok daha yakınlaşacak ve ulaşım noktasında bir sorunu fazla kalmayacak.”