Ford GT, 630 beygir gücü almanıza imkan sağlayacak

Cuma günü Ford Motor Co, Ontario, Kanada’da çok beklenen Ford GT Supercar üretim ve teslimat başlangıcını kutladı.

2017 Ford GT’lerin ilki montaj hattından çıktı ve yakında müşterilerin elinde olacak.

Şirket, GT alıcılarının listesini yayınlamıyor. Bununla birlikte, Ford Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford Jr ve CEO’su Başkan Mark Fields, bu ayın sonunda Ford GT’yi teslim alan ilk iki kişi olacak.

Ford bu araçtan yılda maksimum 250 adet üretebiliyor

Dearborn otomobil üreticisi, 2017 ve 2018 model yıllı otomobiller olarak üretilecek ilk 500 GT için yaklaşık 6.500 online başvuru aldı.

Araca yüksek talep, otomobil üreticisinin siparişleri 2020 yılına kadar yaymasına neden oldu. İlk üç model yılı zaten tükendi, dördüncü siparişler 2018 yılının başında olacak. Ford bu araçtan yılda maksimum 250 adet üretebiliyor.

GT, 3,5 litrelik V-6 EcoBoost motoruyla geliyor. Ford’un piyasaya çıkan 2015 F-150 modelindeki motorla aynı. Ancak yeni GT özel pistonlar, çubuklar, türbinler ve kamlarla ve motorda yaptığı ufak değişikliklerle 600’den fazla beygir gücü almanıza imkan sağlayacak.

Süper araba, karbon fiber gövde ve eski kasasındaki ön camdan 5.5 Kg daha hafif olan bir ön cam kullanarak aracı biraz daha hafifletmiş görünüyor.

Kaynak: Teknoformat.com