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'İlk maçtan farklı olacak'

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Bayern Münih rövanşının ilk maçtan farklı bir 90 dakika olacağını söyledi.

İlk maçtan farklı olacak

13 Mart 2018 17:23

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Quaresma, Teknik Direktör Şenol Güneş’le birlikte katıldığı basın toplantısında yarın 5-0’ın rövanşında karşılaşacakları Bayern Münih maçı öncesinde soruları yanıtladı. Takımın bu seviyeye gelmesinin önemli bir durum olduğunu söyleyen Quaresma, “Bu seviyeye geldiğimiz için takımı kutlamak istiyorum. Şampiyonlar Ligi’nde bu noktaya gelmek kolay değil. Yarın büyük bir takımla çok zor bir maç yapacağız. Şampiyonlar Ligi’nde geldiğimiz bu seviyenin tadını çıkarmak istiyoruz” dedi.

Aldığı 5 maçlık cezanın henüz 2’sini çektiğini söyleyen Quaresma, “Uzun süre olmadı, 2 maç kaçırdım. Bu sürede iyi idman yaptım. Bu tür maçlara iyi hazırlanıyorum. Fizik olarak eksiğim olduğunu düşünmüyorum. Tabii oynayıp oynamamam hocama bağlı” diyerek hazır olduğunu belirtti.

“TALİSCA’NIN GELECEĞİ ÇOK PARLAK

Maç içinde herkesin hata yapabileceğini sözlerine ekleyen Quaresma, “Futbolda hatalar her zaman var. En önemlisi bütün oyuncuların elinden gelenin hepsini vermeye çalışmasıdır. İlk maçta bütün takım elinden gelen gayreti gösterdi. Yarın çok daha farklı bir maç olacak. İlk maçtan bağımsız bir maç. Yarın da elimizden gelenin en iyisini yapıp iyi bir sonuç almaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Son olarak Talisca’nın Brezilya Milli Takımı’na çağrılmasını de değerlendiren Quaresma, “Talisca mutlu oldu. Bütün oyuncular Milli Takım’a gittikleri zaman mutlu olurlar. Genç ve yetenekli bir oyuncu ve çok parlak bir geleceği var” diyerek sözlerini tamamladı.  

 

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