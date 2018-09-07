Diğer
Kategoriler

İlk Rus otomobili 2 milyon dolara satıldı

Rusya'nın 1909 yılında seri üretimine başladığı ilk Rus üretimi Russo-Balt marka otomobil Rusya’da bir ilan sayfasında 2 milyon dolardan fazla paraya satıldı.

İlk Rus otomobili 2 milyon dolara satıldı

07 Eylül 2018 11:37

Rusya’da faaliyet gösteren bir ilan sayfasına konan otomobil tüm Rusya’nın gündemini bir anda değiştirdi.

Rusya’nın 1909 tarihinde bir vagon fabrikasında ilk üretimine başladığı Russo-Balt marka otomobil rekor sayılabilecek bir rakamla satışa çıkarıldı. Bir Rus şirketi tarafından konulan ilana hemen ilgi arttı. Edinilen bilgiye göre, otomobil Avrupa’dan alıcı buldu. Adı açıklanmayan ve Avrupa’da yaşayan bir kişi tarafından otomobil Rus parasıyla 140 milyon ruble, Türk lirası ile 13 milyon 300 bin TL’ye, dolar karşılığı olarak ise 2 milyon 24 bin dolara alıcı buldu. Aracın daha önce Moskova’da politeknik müzesinde sergilendiği daha sonra ise firma tarafından muhafaza edildiği öğrenildi. Avrupalı koleksiyoner tarafından alınan aracın Rusya tarihinin en pahalı otomobil satışı olarak tarihe geçebileceği konuşuluyor. 

Erhan Altıparmak
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç