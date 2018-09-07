İlk Rus otomobili 2 milyon dolara satıldı

Rusya’da faaliyet gösteren bir ilan sayfasına konan otomobil tüm Rusya’nın gündemini bir anda değiştirdi.

Rusya’nın 1909 tarihinde bir vagon fabrikasında ilk üretimine başladığı Russo-Balt marka otomobil rekor sayılabilecek bir rakamla satışa çıkarıldı. Bir Rus şirketi tarafından konulan ilana hemen ilgi arttı. Edinilen bilgiye göre, otomobil Avrupa’dan alıcı buldu. Adı açıklanmayan ve Avrupa’da yaşayan bir kişi tarafından otomobil Rus parasıyla 140 milyon ruble, Türk lirası ile 13 milyon 300 bin TL’ye, dolar karşılığı olarak ise 2 milyon 24 bin dolara alıcı buldu. Aracın daha önce Moskova’da politeknik müzesinde sergilendiği daha sonra ise firma tarafından muhafaza edildiği öğrenildi. Avrupalı koleksiyoner tarafından alınan aracın Rusya tarihinin en pahalı otomobil satışı olarak tarihe geçebileceği konuşuluyor.

Erhan Altıparmak

