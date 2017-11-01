İlker Başbuğ: 'Beşşar Esad Suriye için olabilecek en kötü lider'

Başbuğ, Toros Üniversitesi'nde “Ortadoğu ve Türkiye” konulu konferansa katıldı. Konferansa Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, Rektör Yüksel Özdemir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başbuğ, eğitimin önemine vurgu yaptı. Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu sevgisinin kelimelerle anlatılacak boyutta olmadığını belirten Başbuğ, "Bu bambaşka bir şey. Size yol gösterebilecek tek bir rehber vardır o da Mustafa Kemal Atatürk'dür. Fikir sahibi olacaksınız, düşünce sahibi olacaksınız. Bu ülkenin birer vatandaşı olarak haklarınızı, yetkilerinizi ve sorumluluklarınızı bileceksiniz. Eğitim politikaları siyaset dışı olmalı. Yani eğitim partiler üstü olması lazım. Parti görüşlerine göre olunca o zaman milli noktası olmaz. 2. Mahmut 1808 yılında söylüyor. İlk defa fen bilimleri kelimesini kullanan 2. Mahmut'tur. Fen bilimlerine geçilmesi gerektiğini söylüyor. Mustafa Kemal de aynı şeyi söylüyor zaten. Tabi bunu İslam'ı kötülemek, dini kötülemek olarak görmeyin. İslam kültürü olmasaydı Avrupa'da Rönesans olmazdı. Avrupa karanlık çağlarda yaşarken, İslam kültürü bir aydınlanmanın en önemli kitaplarını çıkardılar. Bu kitaplar Rönesans'ı doğurdu. İslam kültürü olmasaydı Rönesans olmazdı. Bunu unutmamak gerekir" diye konuştu.

"Suriye'nin bu durumundan en çok memnun olan ülke İsrail"

Ortadoğu'da yaşananlara değinen Başbuğ, "Amerika bu bölgede Avrupa, Çin ve Japonya'nın polisliğini yapıyor, güvenliğini sağlıyor. Kendisinin buradaki petrole aslında ihtiyacı yok. Siyasi olarak kendine ülkeleri mecbur bırakıyor. Güçlü bir Irak kalsaydı bölgede İran Irak'a da bölgeye de böyle risk doğuracak bir potansiyel sahibi olabilir miydi? Çok yanlış politikalar uygulandı. Özellikle oğul Bush döneminde başlayan hatalar bölgeyi perişan duruma getirdi. Suriye'nin bugün bu durumda olmasından en çok memnun olan ülke İsrail. En büyük desteği veren ülke İsrail. Çünkü Suriye tehdidinin ortadan kalkması onlara nefes aldırıyor. Tabi İran'ın baskı altına gelmesinden en çok memnun olan ülke yine İsrail. Bölgede her şey oluyor ama tek göze batmayan ülke de İsrail" şeklinde konuştu.

"Beşşar Esad Suriye için olabilecek en kötü lider"

Ortadoğu'da en büyük cezayı, en büyük tarihi faciayı Suriye'nin yaşadığını vurgulayan Başbuğ, "Suriye'de olaylar 2011'de başladı ama 2013'de tırmandı. 2014'den itibaren de hep şunu söyledik. Suriye'deki devlet başkanı Beşşar Esad, Suriye için iyi bir lider mi? Beşşar Esad Suriye için olabilecek en kötü lider. Binlerce, milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Milyonlarca insanın Suriye'yi terk etmesine neden oldu. Suriye tarihinin en büyük trajedisini yaşıyor. Bunun baş sorumlusu devlet başkanı. Böyle bir devlet başkanı savunulabilir mi? Savunulacak bir yeri var mı? Yok" ifadelerini kullandı.

Başbuğ, konuşmalarının ardından öğrencilerin sorularını cevaplayıp, kitaplarını imzaladı.

Koray Ünlü