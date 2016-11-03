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İlker Başbuğ'dan flaş Darbe açıklaması

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'nda, "2002-2010 yılları arasında MİT'te tek rapor gelmedi. Darbe başarılı olsaydı devletin zerresi kalmazdı. Komuta kademesinin direnci darbeyi başarısız kıldı" dedi.

İlker Başbuğdan flaş Darbe açıklaması

03 Kasım 2016 13:09

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonuna bilgi veriyor. Başbuğ, komisyondaki konuşmasında, "15 Temmuz’a askeri darbe demek TSK’ya büyük haksızlık olur. Bu, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerine sızdırdığı cunta vasıtasıyla yaptığı bir darbedir. 15 Temmuz’da yaşananları bir oyun veya diğer terimlerle değerlendirilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Darbenin başarısız olmasındaki en önemli etken, TSK’nın komuta kademesinin darbe girişimine karşı durması ve direnmesidir" ifadelerini kullandı.

Başbuğ, "2009'da MİT Müsteşarı gayriresmi rapor verdi. Raporda 8-9 tane Fetullahçı polislerin isimleri vardı. Benim dönemimde bu polislerle ilgili bir şey yapılmadı" açıklamasında bulundu.

Pelin Üzek
 

Etiketler: ilker başbuğ


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