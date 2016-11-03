Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonuna bilgi veriyor. Başbuğ, komisyondaki konuşmasında, "15 Temmuz’a askeri darbe demek TSK’ya büyük haksızlık olur. Bu, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerine sızdırdığı cunta vasıtasıyla yaptığı bir darbedir. 15 Temmuz’da yaşananları bir oyun veya diğer terimlerle değerlendirilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Darbenin başarısız olmasındaki en önemli etken, TSK’nın komuta kademesinin darbe girişimine karşı durması ve direnmesidir" ifadelerini kullandı.

Başbuğ, "2009'da MİT Müsteşarı gayriresmi rapor verdi. Raporda 8-9 tane Fetullahçı polislerin isimleri vardı. Benim dönemimde bu polislerle ilgili bir şey yapılmadı" açıklamasında bulundu.

Pelin Üzek

