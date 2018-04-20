İmam Altınbaş: 'İki aday da Fenerbahçe’ye hizmet edecek'

Altınhas Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin yakında olacak seçimine dikkat çeken Altınbaş, “Fenerbahçe Türkiye’nin en önemli kulüplerinden birisi. Sadece spor kulübü gibi bakmamak lazım bu tür önemli takımlara. Bu seçim inşallah güzel bir şekilde sonuçlanır. Başarılı olan başkan Türk futboluna hizmet etmeye devam eder. Güzel bir seçim olacaktır. Kongre üyeleri sağlıklı bir karar verecektir. Adayların ikisi de Fenerbahçe’ye hizmet edecektir. Aziz Bey’in ciddi anlamda bir deneyimi var. O birikimle hizmet edecektir. Ali Bey de genç dinamik bir yüz” şeklinde konuştu.

“Yetenekli çocuklara burslarımız var”

Spor veya başka alanlarda yetenekli çocuklara burs verdiklerini belirten İmam Altınbaş, “İlkokuldan üniversiteye kadar arkasında duracak bir yapımız mevcut. Üniversitemizin 9 tane fakültesi var. Yeteneklerini uygun olarak okuyacakları alanlar var. İş adamlarımız ellerini taşın altına koyarak eğitime katkı sağlaması gerekli. Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Okullarda yetişen çocuklar spor ve eğitim anlamında bizleri iyi temsil edecekler. Buralarda önce iyi insan olmayı öğrenecekler” dedi.

“Baba mesleğimiz kuyumculuk”

Baba mesleklerinin kuyumculuk olduğunu dile getiren Altınbaş, “Birçok farklı sektörlerde de çalışıyoruz. Eğitim para kazandıracak en son iş. Para kazanmak isteseydik başka yerlere geçer buralarda vakit harcamazdık. Sosyal sorumluluğun eğitimde olması gerektiği için bir iş olarak görüyoruz. Şehit çocuklarına ve gazi çocuklarına yüzde 100 burslarımız var. Çeşitli burslarımız var. Bakanlığın koyduğu zorunlu burslar var ve bizde İmam Altınbaş Vakfı’nın da bursları mevcut. Özellikle üniversitemizde yüzde 55 burslu okuyor. İş adamlarımızın eğitim tarafını biraz daha ağırlık verilmesi lazım” ifadelerini kullandı.