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İnanılmaz kurtuluş kamerada

Sultangazi'de bir aracın yol kenarında bekleyen vatandaşın üzerinden geçme anı kameralar yansıdı.Aracın üzerinden geçtiği şahıs kazayı birkaç kırıkla atlatırken, sürücünün şahsın üzerinden geçtikten sonra yoluna devam etmesi güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

İnanılmaz kurtuluş kamerada

02 Aralık 2016 12:32
İnanılmaz kurtuluş kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında bir genç beklediği sırada bir araç genci altına alarak ezdi. Araç sürücüsü yoluna devam etti. Gencin yardımına bazı vatandaşlar koşarken, bir vatandaş da ilerleyen aracın peşinden gitti.Kaza sonrası aracın üzerinden geçtiği genç kazayı birkaç kırıkla atlatırken, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç yol kenarında bekliyor.Bu sırada araç gencin üzerinden geçiyor. Hareketsiz halde yerde yatan gencin yanına vatandaşlar koşarken, hareket halindeki aracın peşinden bir vatandaş koşuyor. 

Mehmet Başa - Tugay Saday
 

Etiketler: kaza, sultangazi


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