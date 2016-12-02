Kaza, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında bir genç beklediği sırada bir araç genci altına alarak ezdi. Araç sürücüsü yoluna devam etti. Gencin yardımına bazı vatandaşlar koşarken, bir vatandaş da ilerleyen aracın peşinden gitti.Kaza sonrası aracın üzerinden geçtiği genç kazayı birkaç kırıkla atlatırken, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç yol kenarında bekliyor.Bu sırada araç gencin üzerinden geçiyor. Hareketsiz halde yerde yatan gencin yanına vatandaşlar koşarken, hareket halindeki aracın peşinden bir vatandaş koşuyor.

Mehmet Başa - Tugay Saday

