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İnegöl’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İnegölde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

27 Ocak 2017 14:36

Uyuşturucu madde satın alan 17 kişinin ifadesinin ardından düğmeye basıldı. Elde edilen verilen doğrultusunda harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Süleymaniye, Mahmudiye, Osmaniye, Kemalpaşa ve Tahtaköprü mahallelerindeki adreslere gece saatlerinde yapılan baskınlarda evler didik didik arandı. Aramalarda 200 gram esrar ele geçirilirken, 49 yaşındaki Halil B., 39 yaşındaki Hakan S., 26 yaşındaki Caner Y., 35 yaşındaki Metin T., 35 yaşındaki Halil K. ve 20 yaşındaki Gökhan D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi 

Salih Bakıcı
 

Etiketler: gözaltı, uyuşturucu operasyonu


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