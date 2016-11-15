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İnegölspor’da şok ayrılık

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan ancak bir türlü istikrarı yakalayamayarak zirveden uzan kalan İnegölspor’da Teknik Direktör Osman Özdemir ile yollar ayrıldı.

İnegölsporda şok ayrılık

15 Kasım 2016 15:11

İzmir deplasmanında Menemen Belediyesi beraberliği ile başladığı ligin 12 haftasını 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu 18 puanla geride bırakan bordo-beyazlılarda, ardı ardına alınan beraberlikler moralleri bozdu. Son maçında grubun alt sıralarında yer alan Tokatspor ile de berabere kalınması üzerine Timur Erezsarı başkanlığındaki yönetim kurulu, radikal bir karara imza attı. Sezon başında iki yıllık sözleşme imzalanan Teknik Direktör Osman Özdemir ile yolların ayrılmasına karar verilirken, sözleşmesinin tek taraflı fesih edilme kararı alındı.

Bordo-beyazlı ekibi hafta sonu karşılaşacağı Niğde Belediyespor maçına Teknik Menajer İsmail Güldüren ile altyapı hocaları hazırlayacak.

Özdemir, daha önce Hacettepe, Orduspor, Adanaspor, Torku Konyaspor, Kartalspor ve Sakaryaspor’da Teknik Direktörlük görevlerinde bulunmuştu. Özdemir ile birlikte Yardımcı Antrenörler Eyüp Taş ve Hüseyin Yoğurtçu, Kaleci Antrenörü Okan Gedikale, Kondisyoner ve Analizci Sadettin Türk’ün de sözleşmeleri feshedildi. 

Salih Bakıcı

Etiketler: İnegölspor, osman özdemir


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