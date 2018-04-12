Diğer
Kategoriler

İngiltere’den ABD ve Fransa ile birlikte hareket etme kararı

İngiltere, Suriye uluslararası bir müdahalede müttefikleri ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı aldı.

İngiltereden ABD ve Fransa ile birlikte hareket etme kararı

12 Nisan 2018 23:18

İngiltere Başbakan Theresa May, Suriye'ye yönelik olası askeri operasyonu görüşmek üzere savaş kabinesini olağanüstü topladı. Toplantıya ilişkin Başbakanlıktan yapılan açıklamada, May'in Duma'da düzenlenen onlarca sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı "korkunç ve barbarca" olarak nitelendirdiği belirtildi. Esad rejimin kimyasal silahlar konusunda sicilinin olduğu ifade edilen açıklamada, Duma'daki saldırıdan büyük olasılıkla rejimin sorumlu olduğu belirtildi. Bölgede kabinenin insani krizi azaltmak ve Esad rejimi tarafından kimyasal silahların daha fazla kullanılmasını engellemek için harekete geçme konusunda anlaştığı ifade edilerek, İngiltere'nin uluslararası bir müdahalede müttefikleri ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı aldığı bildirildi. 

İngiltere Başbakanı Theresa May parlamentoya sormaksızın Suriye'ye karşı bir askeri harekatta yer almaya hazır olduğunu açıklamıştı.  

Etiketler: ABD, Fransa, İngiltere

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç