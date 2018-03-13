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İnşaat işçileri Seda Sayan’dan özür bekliyor

İnşaat İşçileri Derneği Genel Başkanı Sefer Demir, ünlü Sanatçı Seda Sayan’dan özür beklediklerini söyledi.

İnşaat işçileri Seda Sayandan özür bekliyor

13 Mart 2018 12:32

Ünlü sanatçı Seda Sayan kendisinin hazırlayıp sunduğu programda Ece Gürsel'in sperm bankasından çocuk sahibi olmak konusundaki ifadeleri üzerine, "Ne gerek var inşaat işçileri var ya" sözlerini söyledi. Sayan’ın bu sözleri üzerine özellikle inşaatta çalışan işçilerden tepkiler geldi.

Merkezi Düzce’de bulunan İnşaat İşçileri Derneği Genel Başkanı Sefer Demir’de, Ünlü Sanatçı Seda Sayan’dan özür beklediklerini belirterek “Bizler inşaat çalışanları olarak Seda Hanımın yaptığı açıklamalardan dolayı üzgünüz. Seda Hanım babasının da inşaatı olduğunu söylüyor. Ancak Seda hanım babasının inşaatta çalıştığı dönemde böyle bir olay görmüş mü? Bu emsal neden? Ülkemizin gündemi belli. Bu gündem içerisinde bizim Seda Hanıma cevap veriyor olmamız bizi üzüyor. Bizi konuşacağına gitsin Afrin’de ki kahraman askerlerimizi konuşsun. Bizleri gündeminden çıkarsın. İnşaat çalışanlarından özür dilemesini bekliyoruz. Bütün üyelerimiz ve çalışanlar şikayetçi. İnşaat işçileri bir lokma ekmek için evine bir lira para götürmek için uğraşıyor. Bu insanların üzerinden prim yapmak için çok ayıp. Biz açıklamalara çok üzüldük ve özür bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.  

Ali Osman Çatana

Etiketler: inşaat işçileri, Seda Sayan

 

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