İnşaat işçisi ölüme böyle meydan okudu! - Tıkla İzle

Beton mikserinin borusuna tutunarak 3’üncü kata çıkan işçinin ölüme meydan okuyan tercihi kameralara yansıdı.

Akılalmaz olay Kadıköy’de bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3’üncü katına çıkması gereken işçi merdivenlerden çıkmaya üşenince adeta ölüme meydan okuyan bir yola başvurdu. İnşaatta bulunan beton mikserinin borusuna tutunan işçi operatörün boruyu kaldırmasıyla inşaatın 3’üncü katına çıktı.

Yaşanan akılalmaz olay cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde işçinin beton mikserinin borusuna hiçbir önlem alınmadan tutunduğu görülüyor. Operatörün mikseri çalıştırmasıyla boruya tutunan işçinin 3’üncü kata kadar çıktığı görüntülere yansıyor