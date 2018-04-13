Diğer
Kategoriler

İnşaat sahasından tarihi eser çıktı

Konya'nın Yunak ilçesinde inşaat sahasından tarihi eser çıktı.

İnşaat sahasından tarihi eser çıktı

13 Nisan 2018 12:01

Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesi Hursunlu Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında, inşaat çalışması sırasında çöken yerden tarihi eser çıktı. Olay yerindekilerin haber vermesi üzerine inşaat alanına giden Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı. Tarihi eser olduğu değerlendirilen parçalar görevliler tarafından titizlikle toplandı. Olay yeri incelemesinin ardından çıkan parçalar incelenmek üzere Konya Müze Müdürlüğüne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haydar Seçkin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç