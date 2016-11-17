Olay, Eğriköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Dış cephe yalıtımı işçileri Ömer Coşkun ile Abuzer Dalkıran inşaatın 5'inci katında çalışırken, dış cephe asansörü koptu. Asansörün devrilmesiyle birlikte yere düşen işçilerden Dalkıran olay yerinde, Coşkun ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Coşkun ve Dalkıran’ın cesetleri otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Coşkun ve Dalkıran’ın acı haberini alarak hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. İşçilerden Ömer Çoşkun’un evli ve 1 çocuk babası, Dalkıran’ın ise bekar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakan Kaleli

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