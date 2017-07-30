Diğer
Kategoriler

İnşaatın havalandırma boşluğunda ceset bulundu

Başkent'te bir inşaatın havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulundu.

İnşaatın havalandırma boşluğunda ceset bulundu

30 Temmuz 2017 21:18
İnşaatın havalandırma boşluğunda ceset bulundu - Tıkla İzle

Olay, saat 19.30 sıralarında Mamak ilçesine bağlı Cengizhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 851. Sokak'taki bir inşaatın havalandırma boşluğunda hareketsiz yatan bir şahsı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 40'lı yaşlardaki erkek cesedi üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, şahsın üzerinde kimlik bulamadı. Cesedin ne kadar süredir havalandırma boşluğunda olduğu hakkında kesin bir bilgi yokken, ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından belli olacak. 

Abdullah Sarıca - Nurullah Geylani
 

Etiketler: ceset, havalandırma boşluğu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!