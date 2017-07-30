İnşaatın havalandırma boşluğunda ceset bulundu

Olay, saat 19.30 sıralarında Mamak ilçesine bağlı Cengizhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 851. Sokak'taki bir inşaatın havalandırma boşluğunda hareketsiz yatan bir şahsı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 40'lı yaşlardaki erkek cesedi üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, şahsın üzerinde kimlik bulamadı. Cesedin ne kadar süredir havalandırma boşluğunda olduğu hakkında kesin bir bilgi yokken, ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından belli olacak.

Abdullah Sarıca - Nurullah Geylani

