İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnsafsız gelin serbest kaldı

İnsafsız gelin serbest kaldı
İnsafsız gelin serbest kaldı

Bursa’da, alzheimer hastası kayınvalidesini sokak ortasında dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı.

Yıldırım Demetevler Mahallesi 114'üncü Sokak'ta oturan alzheimer hastası Fatma A. (82), gelini Sevim A. (55) tarafından sokak ortasında dövüldü. Sevim A.'nın kayınvalidesini dövme anları aynı mahallede oturan Abdurrahman K. (24) tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki topladı. Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, eve giderek oğlunu ikna ettiği yaşlı kadını alıp huzurevine yerleştirdi. Gözaltına alınan Sevim A. polis merkezine götürüldü. Sevim A. ifadesinde, kayınvalidesinin alzheimer hastası olduğunu, sürekli evden çıkıp kaybolduğunu söyledi, ancak dövdüğü iddialarını ise reddetti. 

Sevim A. ifadesi alındıktan sonra savcının talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

İnsafsız gelin! Sokak ortasında dehşet saçtı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.