İnsafsız gelin serbest kaldı

Yıldırım Demetevler Mahallesi 114'üncü Sokak'ta oturan alzheimer hastası Fatma A. (82), gelini Sevim A. (55) tarafından sokak ortasında dövüldü. Sevim A.'nın kayınvalidesini dövme anları aynı mahallede oturan Abdurrahman K. (24) tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki topladı. Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, eve giderek oğlunu ikna ettiği yaşlı kadını alıp huzurevine yerleştirdi. Gözaltına alınan Sevim A. polis merkezine götürüldü. Sevim A. ifadesinde, kayınvalidesinin alzheimer hastası olduğunu, sürekli evden çıkıp kaybolduğunu söyledi, ancak dövdüğü iddialarını ise reddetti.

Sevim A. ifadesi alındıktan sonra savcının talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.