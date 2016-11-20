Geçtiğimiz Cuma günü saat 03.00 sıralarında bir minibüs, Menderes Jandarma İlçe Komutanlığı ekiplerinin Menderes’teki uygulama noktasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri minibüs peşine düşerken, durumun bildirilmesi üzerine Dereköy Kavşağı’nda polis ekipleri önlem aldı. Yolu polis aracı ile kapayan polis ekipleri üzerine gelen minibüse ‘dur’ ihtarında bulundu. Yapılan ihtara uymayan minibüs sürücüsü hızını artırarak polis aracına çarptı. Kazadan sonra minibüsten inen kimliği belirsiz sürücü kaçarken, bir polis memuru kazada ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurunu ambulans ile Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Boynu kırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İnsan kaçakçısı çıktı

Kimliği belirsiz sürücünün bırakıp kaçtığı minibüste ise 10 Suriye, 4 Kamerun, 3 Fildişi, 4 Mali, 2 Nijerya, 1 Haiti ve 1 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 25 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yabancı göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü kiplerinin ortak yaptığı çalışma sonrası, insan kaçakçılığı yapan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak polis aracına çarparak bir polisin ağır yaralanmasına neden olan şahsın 24 yaşındaki T.K. olduğu tespit edildi ve ikamet ettiği evde yakalandı. Öte yandan, T.K. ile birlikte göçmen kaçakçılığı işi içinde bulunan U.Y. (23) ve H.K. (31) de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanırken, diğer 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Atakan Şen

