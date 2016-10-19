Kanser dâhil umutsuz pek çok hastalığın tedavisinde çığır açacak gelişmeler olduğunun altını çizen Dr. Acar, “Birçok insan yaşlandığında iki temel problemle karşılaşıyor. İlki kanser, her beş kişiden biri kanserden vefat ediyor. Diğeri da kalp ve damar hastalıkları. Eğer biz insanların bu hastalıklara yakalanmasını engelleyebilirsek insanların ömürlerini de uzatmış oluruz. Yeni nesil ilaçlar bu hastalıklara karşı çok etkili olmaya başladı” dedi.

Yeni gelişmeler umut verici

“Gelişen Biyoteknolojiyle yolun sonundaki ışık gözüktü diyebiliriz” diyen Dr. Acar, “Daha önce kansere karşı kullanılan ve insana çok zarar veren tedavilerin dışında şuanda ilk defa modern Biyoteknolojik ilaçlar piyasaya çıkmakta. Henüz bütün kanserler için bu ilaçlar geçerli değil ama yolun başında olmamıza rağmen o kadar büyük etkilerini gördük ki zamanın da tedavisi mümkün olmayan kanserli hastaların şuan tedavisi mümkün hale geldi. Günümüzde böyleyse bundan 5-10 sene sonra kanser konusunda çok büyük gelişmelerin olacağını söyleyebilirim. Kök hücre kullanımı da baya yaygınlaştı. Eskiden emiriyonik kök hücresi elde etmek büyük sorundu. Şuan bu sorun çözülmüş durumda. Artık kişinin kendisinden aldığımız hücreleri kullanarak o hücrelerde değişik doku ve organların üretimi için bir umut doğdu” diye konuştu.

“Genetik hastalıkları bile tedavi etme imkânımız var”

Dr. Acar, “Bunu dışında genetik olarak kişiden aldığımız herhangi bir hücreyi yeni teknolojilerle içindeki mutasyonları düzeltip genetik hastalıkları bile tedavi etme imkânımız doğdu. Tabi bu çalışmalar henüz başlangıç seviyesinde olan çalışmalar. Önümüzdeki yıllarda çok büyük gelişmeler olacağını düşünüyoruz” dedi.

GÜL KABA