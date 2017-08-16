İnsanlık ölmemiş! Yığılıp kalan adamın yardımına koştular

Alınan bilgiye göre, bir süredir bel fıtığı rahatsızlığı yaşayan 35 yaşındaki Mustafa Demircioğlu, ağrıları artınca toplu taşıma aracıyla Adana Devlet Hastanesi'ne geldi. Hastane önünde inip acil servise doğru yürüyen Demircioğlu, hastane bahçesinde ağrıları dayanılmaz bir hal alınca birden yere yığılıp kaldı.

Yüz üstü yere düşen Demircioğlu'nun önce sıcaktan etkilenip bayılan biri olduğu düşünülürken, güvenlik görevlilerinin devreye girmesi sonucu bel fıtığı rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da Demircioğlu'nun yardımına koştu.

Güvenlik görevlisi, durumu ağır bir hasta olduğunu bildirerek telsizden hemen sedye ya da tekerlekli sandalye getirilmesini istedi. Demircioğlu, hastane görevlisinin getirdiği tekerlekli sandalye ile acil servise götürülerek tedavi altına alındı.

Demircioğlu, bel fıtığı rahatsızlığı olduğunu, toplu taşıma aracından indikten sonra en fazla buraya kadar yürüyebildiğini söyledi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

