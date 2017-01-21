Tirebolu-Güce sapağı bölgesinde işlenen cinayette cani koca eşi ve kayınvalidesini defalarca bıçaklayarak öldürdü.Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından cinayet işlenirken ve sonrasında yaşanalar tepkilere neden oldu. Görüntülerde, olay bizzat önünde gerçekleşen taksici cani adama müdahale etmek yerine hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Olay yerine gelen birçok vatandaş sadece izlemekle yetiniyor. İşlediği cinayetten sonra olay yerinden kaçan zanlının gittiğini gören bazı vatandaşlar yerde kanlar içinde yatan anne kıza yardım etmeye çalışırken bazılarının ise cep telefonları ile görüntü ve fotoğraf almaya çalıştığı görülüyor.

Resul Yanbul