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İnternet bağlantısı olmayan kalmayacak

Ulaştırma Bakanı Arslan, sosyal sorumluluk kapsamında 2 milyon eve internet gireceğini belirterek, “Proje ile sabit telefonu olanlara 15 lira, olmayanlara 30 liraya internet servisi verilecek” dedi

İnternet bağlantısı olmayan kalmayacak

23 Ekim 2017 08:49

Hükümet, özellikle dar gelirlilere evde internet için harekete geçti. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, evden internet erişimine ilişkin ailelerin eğitim-ekonomik durumlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yapıldığını, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 milyon aileye internet desteği verileceğini söyledi. Bakan Arslan, "İnternet kullanımını artırmak amacıyla bakanlığımız sosyal sorumluluk projesini yaşama geçirdi. Proje ile evde sabit telefonu olanlara 15 lira civarında, olmayanlara da 30 lira civarında ücretle 4 Mbps hızında 20 Gb kotalı sabit internet ve ücretsiz modemin ilgili internet servis sağlayıcıları tarafından vatandaşlara sunulması planlandı.

Türk Telekom kampanya kapsamında müşterilere 24 ay hizmet alma koşuluyla 30 lira destek veriyor" diye konuştu.

Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda internet kullanmayan hane kalmaması ve her gelir grubundan vatandaşa hizmet sunulmasına yönelik çalışmalar Meclis gündemine taşındı. Türk Telekom tarafından oluşturulan 'Toptan Al/Sat DSL İnternet Bizden Kampanyası' Haziran'a kadar uygulanmak üzere onaylandı. Söz konusu kampanya daha Eylül sonuna uzatıldı. BTK kararıyla 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle adil kullanım noktası uygulanmasına son verilmesine karar verildi. Adil kullanım kotası sonrası kaydıyla kotalara seçenekler sunulmaya devam ediyor" dedi.

HAZAL ATEŞ - SABAH

 

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