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İnternetten sattığı ürünü göndermeyen şahsa 3 yıl hapis

Kastamonu'da internet üzerinden bin 100 liraya sattığı oto teyp ve ses sistemini alıcıya göndermeyen şahıs, 3 yıl hapis cezası ile 2 bin 200 TL para cezasına çarptırıldı.

İnternetten sattığı ürünü göndermeyen şahsa 3 yıl hapis

12 Ocak 2017 16:19

Olay, 2014 yılının Mayıs ayında meydana geldi. İddialara göre, B.K. isimli vatandaş bir internet alışveriş sitesinden oto teyp ve ses sistemi sipariş etti. B.K., siparişleri için Ankara’dan Erdem T. adlı kişi ile yaptığı görüşmeler sonucunda verilen hesaba bin 100 TL para gönderdi. Siparişin gelmesini bekleyen B.K., bir süre sonra kargo gelmeyince Erdem T. ile görüşmek istedi. Fakat tüm aramalarına rağmen Erdem T.'ye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan B.K., karakola giderek şikayetçi oldu. Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda dolandırıcılık suçunu işleyen Erdem T. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, dolandırıcılık suçundan Erdem T.'yi 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme, sanığa 2 bin 200 TL de para cezası verdi. 

Vedat Yunus İkizoğlu
 

Etiketler: hapis, internet


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