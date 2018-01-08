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İntihar etmek için çıktığı çatıda baygınlık geçirdi

Trabzon’un en işlek caddesinde bulunan bir iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, baygınlık geçirince bu girişimi sonuçsuz kaldı. Şahsın daha önce de iki kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

İntihar etmek için çıktığı çatıda baygınlık geçirdi

08 Ocak 2018 15:53

Olay, şehrin en işlek caddesi olan Kahraman Maraş Caddesi’nde meydana geldi. Burada bulunan bir iş merkezinin çatısına çıkan Mustafa C adlı kişi, daha sonra bacaklarını çatıdan aşağı doğru sarkıtarak telefon görüşmesi yaptı. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri şahsı iknaya çalışırken, itfaiye ekipleri de hava yastığı açarak beklemeye başladı. Polis ekiplerinin ikna çabalarına olumsuz yaklaşım gösteren Mustafa C, bu sırada baygınlık geçirirken, hemen yakınında bulunan polisler kendisine müdahale ederek şahsı kontrol altına aldı.

Daha önce kendini yakarak intihar etmek istemişti

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa C., 18 Şubat 2013 günü Trabzon Belediye binası çatısına elinde benzin bidonuyla çıkarak intihar girişiminde bulunmuş, 1 Nisan 2013 günü de yine Trabzon Belediyesi önünde kendini benzinle yakarak intihar girişiminde bulunmuştu. İşsiz olduğu öğrenilen şahsın 4 çocuğu bulunduğu öğrenildi. 

Bekir Koca - Ozan Köse

Etiketler: bayılma, intihar, trabzon

 

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