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İntihar girişimde bulunan genci belediye başkanı ikna etti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sevdiği kız için iş merkezinin çatısına çıkarak intihar etmek isteyen genci Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ikna etti.


21 Şubat 2017 19:14

Edinilen bilgiye göre olay, Atatürk Meydanında bulunan iş merkezinin çatısında yaşandı. Cebrail K. (23) isimli genç, sevdiği kızı kendisine vermedikleri için bunalıma girdi. 6 katlı iş merkezinin çatısına çıkan genci gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şahsı ikna etme çabalarından sonuç alamadılar. Bunun üzerine devreye giren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, itfaiye personeli vasıtasıyla gençle telefonla görüştü. Gençle konuşan Başkan Şahiner, kendisine destek vereceğini ve imkan sağlayacağını söyleyerek, genci intihar girişiminden vazgeçirdi.

Daha sonra olay yerine gelen Başkan Şahiner genci makamına davet etti. Makamında gençle görüşen Başkan Şahiner, "Daha gençsin. Bir kız için canına kıymaya değer mi. Belki ilerde daha çok seveceğin bir kişi çıkacak. Eğer kızda seni seviyorsa, gideriz Allah'ın emriyle isteriz. Olumlu olursa düğünün görkemli bir şekilde biz yapacağız. Eğer kız seni sevmiyorsa, peşini bırakacaksın. Bir daha da böyle bir şeye kalkışmayacağına dair söz vermeni istiyorum" dedi.

Kızı çok sevdiği için böyle bir şeye kalkıştığını söyleyen genç ise, Başkan Şahiner'e teşekkür ederek, bir daha böyle bir şeye kalkışmayacağına dair söz verdi. 

Serkan Şansever
 

Etiketler: belediye başkanı, çorum, intihar


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