İpek halı İzmit’te yaşatılıyor

İzmit Belediyesi ile bir halı firması ortaklığında yaklaşık üç yıl önce açılan kurs sayesinde 100’ye yakın kadın hem meslek sahibi oldu hem de sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşıladılar. Halen Yeşil Konakta ve Tavşantepe’deki İbrahim Süreyya Yiğit İlkokulu’nda faaliyet gösteren ipek halı kursuna 17 -53 yaşları arasında toplam 40 kadın katılıyor. İZMEK bünyesinde açılan ipek halıcılığı kursunda ilmek atma, kirkitli dokuma, ipek halıda çözgü, ipek halıda kalite, ipek halıda onarım, kirkitle dokuma tezgahı teknikleri öğretiliyor. Kursiyerlere attıkları ilmek sayısı üzerinden ücret ödendiği kaydedildi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, restore edilen ve bir bölümünde ipek halı dokumacılığı yapılan Yeşil Konak’taki kursiyerleri ziyaret etti. Başkan Doğan ziyaretinde, “Şehrimizin değeri ve kültürümüzün bir parçası olan Hereke Halıcılığını yaşatmak için açmış olduğumuz bu kursumuzla hem unutulmaya yüz tutmuş bu değerimizi yeniden yaşatıyoruz, hem de bayanlarımıza iş imkanı sağlamış oluyoruz” dedi.

Oğuzhan Eke

