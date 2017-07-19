İpekyolu Belediyesinden ‘Kültür Sokağı’ çalışması

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, sokakları güzelleştirmek ve belirli konseptler içeriğinde vatandaşların hizmetine sunma gayretinde olundukları belirtildi. Açıklamada, “Şemsiyeli Sokak’tan sonra bu kez Kültür Sokağı hayata geçiriliyor. Sanat ağırlıklı işletmelerin çoğunlukta olduğu sokakta; kültür ve sanat ana başlığında tiyatro, müzik, resim ve diğer sanat dallarının simgeleri kullanılacak. Kültür Sokağı’nda halen yol düzenleme, kaldırım genişletme, peyzaj ve ışıklandırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Değişim ve gelişim İpekyolumuza iyi gelecek” denildi.