Dünya’da milyonlarca kişi tarafından kullanılan ve büyük bir hayran kitlesi olan Apple markasının çıkardığı son telefon olan iPhone 7 Türkiye’de satışa çıktı. Gece saatler 00.01’i gösterdiğinde satışa çıkan serinin son telefonu İphone 7 beklenen ilgiyi görmedi. AVM’lerde bulunan teknoloji marketleri ve telefon operatörlerinde bundan önce piyasaya çıkan İphone telefonlarına gösterilen yoğun ilgilinin İphone 7’ye gösterilmediği görüldü. iPhone 7 Plus 3 bin 799 TL, iPhone 7 ise 3 bin 249 TL’den alıcı buldu.

Satışların gün içerisinde artması bekleniyor.

Murat Solak