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İphone 7 İstanbul'da beklenen ilgiyi görmedi

Dünya’da satış rekorları kıran Apple iPhone serisinin son ürünü iPhone 7, Türkiye’de satışa çıktı. Her sene uzun kuyrukların oluştuğu AVM önleri ise bu yıl İstanbul'da boş kaldı.

İphone 7 İstanbulda beklenen ilgiyi görmedi

14 Ekim 2016 07:13
İphone 7 İstanbul'da beklenen ilgiyi görmedi - Tıkla İzle

Dünya’da milyonlarca kişi tarafından kullanılan ve büyük bir hayran kitlesi olan Apple markasının çıkardığı son telefon olan iPhone 7 Türkiye’de satışa çıktı. Gece saatler 00.01’i gösterdiğinde satışa çıkan serinin son telefonu İphone 7 beklenen ilgiyi görmedi. AVM’lerde bulunan teknoloji marketleri ve telefon operatörlerinde bundan önce piyasaya çıkan İphone telefonlarına gösterilen yoğun ilgilinin İphone 7’ye gösterilmediği görüldü. iPhone 7 Plus 3 bin 799 TL, iPhone 7 ise 3 bin 249 TL’den alıcı buldu.
Satışların gün içerisinde artması bekleniyor. 

Murat Solak

Etiketler: iPhone 7


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