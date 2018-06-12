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Irak Başbakanı İbadi: 'Seçimler tekrarlanamaz'

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi 12 Mayıs'ta gerçekleşen ve ülkede krize yol açan genel seçimlerin tekrarlanamayacağı açıkladı.

Irak Başbakanı İbadi: Seçimler tekrarlanamaz

12 Haziran 2018 19:43

Irak Başbakanı Haydar el- İbadi, 12 Mayıs’ta gerçekleşen ve daha sonrasında ülkeyi büyük bir krize sürükleyen genel seçimlerin tekrarlanamayacağını açıkladı. İbadi, elle sayılmadığı gerekçesi ile, yeniden sayım yapılma işlemi gerçekleştirme kararının verilmesinin ardından, oy pusulalarının bulunduğu merkezde yangın çıkması üzerine içinden çıkılamaz bir hal alan Irak seçimler hakkında, “Geriye dönüş yok. Seçimler yapıldı ve yeni hükümet kurmak gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

Seçim sonuçlarının iptal etmeye ne Meclisin ne de hükümetin yetkisinin olmadığının altını çizen İbadi “Seçimlerin yeniden yapılıp yapılmaması sadece federal mahkeme karar verebilir” dedi. Bağdat’ta oy pusulalarının bulunduğu depoda çıkan yangın konusuna değinen İbadi “İlk soruşturma yangının kaza sonucu değil kasıtlı olarak çıktığını gösteriyor” şeklinde konuştu.  

 

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