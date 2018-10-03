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Irak Cumhurbaşkanlığı kutlamaları kanlı bitti: 2 ölü

Irak Cumhurbaşkanlığı kutlamaları kanlı bitti: 2 ölü
Irak Cumhurbaşkanlığı kutlamaları kanlı bitti: 2 ölü

Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı Berhem Salih’in dün gece Irak Cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle, memleketi Süleymaniye’de yapılan kutlamalarda sokak magandalarının açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı Berhem Salih, Irak Meclisi'nde yapılan oylamanın 2. turunda en güçlü rakibi olan Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayını açık bir farkla geride bırakarak cumhurbaşkanlığına seçildi. Berhem Salih'in memleketi Süleymaniye'de geç saatlere kadar kent sokaklarında arabayla tur atan KYB'liler havai fişeklerle havaya ateş açarak sevinç gösterisi yaptı. 

Süleymaniye Devlet Hastanesi, sokak magandalarının açtığı ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin de yaralandığını duyurdu. 

Öte yandan, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi John Wells, cumhurbaşkanı seçiminin ülke tarihinde en demokratik seçim olduğunu altını çizerek, Berhem Salih'i kutladı.  

Abdulkadir Hacıoğlu

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