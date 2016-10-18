Musul'u DAEŞ'ten temizleme operasyonu kapsamında Irak Ordusu ve Peşmerge güçleri ilerleyişini sürdürürken, kente bağlı köylerde askeri birlikler ile DAEŞ militanları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Irak ordusu bugün yaptığı açıklama ile askeri birliklerin Musul’a yaklaştığını duyurarak, uluslararası harekatla desteklenen operasyonun ilk 24 saatinde 20 köyün terör örgütü DAEŞ’ten temizlendiğini duyurdu.

Uluslararası koalisyonun da havadan destek verdiği operasyonda, Irak Ordusu ve Peşmerge güçleri Musul çevresinde ilerleme kaydederken kente bağlı köylerde de askeri birlikler ile DAEŞ militanları arasında yoğun sokak çatışmaları yaşanıyor. DAEŞ mevzilerine havan saldırılarının gerçekleştirildiği operasyon kapsamında Irak ordusu kentin güney ve güneydoğusunda, Peşmerge güçleri ise kentin doğusunda operasyon gerçekleştiriyor.

Bir buçuk milyon nüfusu bulunan Musul, 2014 yılında terör örgütü DAEŞ’in kontrolüne geçmişti.