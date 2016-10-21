Musul Operasyonu beşinci gününde Irak ordusu Bartella’da ilerlemeye devam etti. Bu sabahtan itibaren Bartella'yı bombardımana tutan Irak ordusu ilçeyi büyük ölçüde DAEŞ’in elinden aldı. Musul’a yaklaşık 12 kilometre mesafede olan Bartella ilçesinden sonraki hedef ise Handaniye köyünün olacağı belirtiliyor. Yoğun çatışmaların yaşandığı Bartella’da operasyon devam ederken DAEŞ’in geri çekilmesini fırsat bilen bazı vatandaşlar ise evlerine girerek eşyalarını aldılar. Irak ordusunun, bölgedeki operasyonu devam ediyor.

Irak ordusu çatışmalarını sürdürürken DAEŞ militanları da canlı bomba saldırılarıyla karşılık veriyor. Uzun süredir devam eden operasyon kapsamında DAEŞ militanları etkisiz hale getirilirken, Irak ordusundan da yaralananlar oldu. Yaralılar da çevrede kurulan sahra hastanelerine sevk edildi. Bölgeye takviye birlikler sevk edildi.



İsmail Coşkun - Mehmet Altunışık

