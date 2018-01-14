Diğer
Kategoriler

Irak sınırından Suriye sınırına sevkiyat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı Afrin açıklamasının ardından Irak sınırındaki zırhlı araçlar Suriye sınırına hareket etti.

Irak sınırından Suriye sınırına sevkiyat

14 Ocak 2018 16:51
Irak sınırından Suriye sınırına sevkiyat - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu gün AK Parti Tokat 6. Olağan İl Kongresinde yaptığı, "Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terör örgütünden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz. Bizi izlesinler ve şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir" açıklamasının ardından askeri hareketlilik başladı.

Irak sınırındaki zırhlı araçlar, Suriye sınırına doğru yola çıktı

Sabah saatlerinde boş olarak Şanlıurfa üzerinden Irak sınırına giden askeri tırlar, akşam saatlerinde Zırhlı Personel Taşıyıcılarla (ZPT) geri döndü. Mardin’in Kızıltepe ilçesinden gerçek Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesine gelen askeri tırlar, daha sonra Şanlıurfa’ya doğru hareket etti. Yaklaşık 15 zırhlı aracın taşındığı konvoy, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına girdi. Zırhlı araçların bir süre Şanlıurfa’da bekletildikten sonra Hatay’a doğru gideceği belirtildi. 

Şinasi İnan – Enver Zencirci

Etiketler: Irak, sınır, Suriye

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç