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Iraklı engelli milli sporcu, ay-yıldızlı forma için ter akıtmak istiyor

Henüz 12 yaşındayken evlerinin bahçesine düşen bomba nedeniyle babasını ve iki bacağını kaybeden ve acılarını hafifletmek için başladığı Tekerlekli Sandalye Eskrim sporunda Irak Milli Takımı'na yükselme başarısı gösteren Umayme Isalihi, kan ve göz yaşından kaçarak yerleştiği Türkiye’de ay-yıldızlı formayı giyerek vefa borcunu ödemek ve üniversite eğitimini tamamlamak istiyor.

Iraklı engelli milli sporcu, ay-yıldızlı forma için ter akıtmak istiyor

17 Kasım 2017 10:13
Iraklı engelli milli sporcu, ay-yıldızlı forma için ter akıtmak istiyor - Tıkla İzle

Umayme Isalihi, Irak'ın Bağdat kentinde evlerinin bahçesine bomba düşmesi sonucu henüz 11 yaşındayken babasını kaybetti. Yaşadığı acılara rağmen kendisini hayattan koparmayan Isalihi, 5 yıl önce Irak'ta eskrim sporuna başladı. Irak Engelli Milli Takımı'na katılan Isalihi, Irak'taki hayat şartlarının zorluğu nedeniyle okuduğu çevre mühendisliğini de bırakarak 1 buçuk ay önce Türkiye'ye geldi. Daha önce Türkiye'yi araştıran 23 yaşındaki sporcu, hem sporunu yapabileceği hem de okuyabileceği imkanları bulabileceği umuduyla Manisa'ya yerleşti. Burada kendisine kapılar açılan Iraklı Isalihi, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren eskrim kursuna katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün sağladığı imkanlarla Eskrim Eğitmeni İpek İrem Ülkü eşliğinde derslere başlayan Isalihi, artık yeni hedefler peşinde.

Türkiye’ye vefa borcunu ay-yıldız forma altında ödemek istiyor

Irak'ta hayallerini gerçekleştiremeyeceği için Türkiye'ye geldiğini belirten Isalihi, "Irak'ta fayda yok. Üniversite de fayda vermiyor. Hiç bir şey yapılmıyor benim için. Eskrim benim için çok önemli. Sonra ise üniversite" dedi. Yaklaşık bir haftalık eğitimlerin ardından umut vadeden Isalihi, Türk vatandaşlığına geçerek milli takımda forma giymek istiyor.

Babasını kaybettiği için Irak hükümeti tarafından kendisine bağlanan ve Irak'tan Türkiye'ye gönderilen aylık maaşla geçimlerini sağlayan Isalihi, "Babamın maaşı var. Oradan bir para geliyor. Yetmiyor ama alıştık. Her zaman korkuyorum orada. Babamı kaybettim zaten" dedi.

"Türkiye'ye neden bir derece de Manisa'dan kazandırmayalım"

23 yaşındaki Umayme Isalihi'ne eskrim antrenörlüğü yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörlerinden İpek İrem Ülkü ise "Konuşmalarımız zaten hep Türk Milli Takımı'nda mücadele etmek istediğini söylüyor. Biz de bu doğrultuda bir yola çıktık. Şu an çalışmalarımız iyi gidiyor. Şimdilik haftada iki gün ikişer saat yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda tabi ki müsabaka listesine baktığımızda 3 gün ya da 4 gün olarak antrenmanlarımızı arttıracağız. Ben elimden geldiğince destek veriyorum. Engelli her bireyimiz bizim vatandaşımız. Eskrim paralimpik bir spor zaten. Olimpiyatların içerisinde yer alan bir spor. Bundan dolayı da neden olmasın dedik. İlerleyen günlerde turnuvaları takip edip onun doğrultusunda çalışıp Türkiye'ye neden bir derece de Manisa'dan kazandırmayalım" diye konuştu.

Diğer engellilere de örnek oldu

Umayme Isalihi eskrimdeki azmi diğer engelli sporculara da örnek oldu. Yüzmede milli sporcu olan ve 9 Türkiye şampiyonluğu doğuştan tar sendromlu Sefa Yurtkölesi de Isalihi'nin antrenmanlarını izliyor. Tar sendromundan dolayı kollarındaki problemlerin çözüldüğü takdirde eskrime yönelebileceğini söyleyen Yurtkölesi, "Eskrim engelli olimpiyatlarının videolarını izledim. Gayet zevkli, hızlı, akışkan bir yarışmaya sahip. Ben tar sendromuyla doğdum. Kol problemindeki olanağı sağlayabilirsek eskrimde de belli başarılar elde edebilirim. Neden olmasın?" dedi. 

Aykut Yeniçağ - Önder Aydın
 

 

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