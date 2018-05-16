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Iraklılar çocukların müstehcen görüntüleri nedeniyle tutuklandı!

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 Iraklı bu kez de cep telefonlarında çocuk resimleri ve video bulundurduğu iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Iraklılar çocukların müstehcen görüntüleri nedeniyle tutuklandı!

16 Mayıs 2018 17:51

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenledikleri operasyonda 8 gün önce Irak uyruklu Alı Husseın Alı Alkalkawı ve Alı Yaseen Hadı Alfathe'yı gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan şüpheliler dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Cep telefonlarında çocuk müstehcen resimleri ve videoları bulunduğu tespit edilen Alı Husseın Alı Alkalkawı ve Alı Yaseen Hadı Alfathe, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan şahıslar Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler cep telefonlarında ele geçen  videolarını kendilerinin izlemek için bulundurduklarını söyledi. Savcıya ifade veren Iraklılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.  

 

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