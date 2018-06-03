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Irak'ta Fransız DEAŞ üyesine müebbet hapis

Irak'ta ceza mahkemesi Fransız Melina Boughedir'i terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Irakta Fransız DEAŞ üyesine müebbet hapis

03 Haziran 2018 15:24

Irak'ta Fransız kadın Melina Boughedir terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2017'de 27 yaşındaki Fransız kadın, yeni yabancılar yasası uyarınca, vize almadan ve yasa dışı yollarla Irak topraklarına girmekten suçlu bulunmuştu. Mahkeme, Melina Bougedir’in hakkında başka bir dava olmadığı için serbest bırakılmasına ve Irak’tan sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

Öte yandan, Perşembe günü ise Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Melina Boughedir’i "Irak’a karşı savaşan bir DEAŞ teröristi" olarak nitelendirmişti.

 

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