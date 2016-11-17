Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Bilgin Aygül moderatörlüğünde İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda İHKİB Tahran Türk Ticaret Merkezi Komite Başkanı Ercan Hardal ve İran Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Hamid Zadboom’un katılımlarıyla gerçekleştirilen 'İran'da Tekstil-Hazır Giyim Sektörlerinde İş Yapma ve Yatırım Semineri', İstanbul’da gerçekleştirildi. Seminerde, uluslararası ambargonun kaldırıldığı İran ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinde potansiyel işbirlikleri ele alındı.

DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Bilgin Aygül, Türk sanayicilerin finansman desteği alarak İran'da faaliyet göstermesinin gerekliliğine dikkat çekti. Konsey Başkanı Aygül, İran’da Türk işadamlarını bekleyen fırsatlara ilişkin olarak, "İran'da marka çıkarmanın tam zamanı. İran'da Türk tekstil ve hazır giyim ürünlerine çok ciddi bir talep var. Ticaretin yanısıra işbirliği, yatırım da önemli. 2005 yılında Türkiye ile İran arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi ve yatırımların karşılıklı teşvikine ilişkin iki ayrı anlaşma imzalandı. Hızlanan bu ekonomik işbirliği, Tercihli Ticaret Anlaşması'yla da bu taçlandı. İki tarafın siyasi iradesi 30 milyar dolar ticaret hedefi gösteriyor ama maalesef 2012'den sonra ambargo koşulları ve hammadde fiyatlarındaki düşüş sebebi ise ticaretimiz yarıdan fazla düştü. Ancak bu aşılabilecek süreç" dedi.

İran'ın bugüne kadar Avrupa, Rusya, Hindistan, Çin ile yaptığı anlaşmaların toplamının 200 milyar dolar olduğunu vurgulayan Aygül, "Türkiye'nin finansman desteği alarak sanayicilerinin İran'da yerini alması önem arz ediyor" diye konuştu.

İran’ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Hamid Zadboom ise, Türkiye'nin ürettiği tekstil ürünlerinin İran'da yüksek talep gördüğünü belirterek, "Her iki ülkenin işadamları tekstilde çok iyi olmakla beraber, Türk işadamları bu konuda daha önde. Türk malları İran'da çok beğeniliyor. Öncesinde İran'a kaçak olarak gelen tekstil ürünlerinin artık daha sistemli bir satın alma süreci ile İran'a ulaşması mümkün" ifadelerini kullandı.

İHKİB Tahran Türk Ticaret Merkezi Komite Başkanı Ercan Hardal ise, Türkiye'nin İran tekstil pazarında Avrupa'nın gerisinde kaldığını belirterek, pazarla ilgili çalışmaların hız kazanması gerektiğini söyledi. Hardal, "İHKİB olarak son 10 aylık dönemde toplam 14 milyar dolar gibi bir ihracatımız var. Burada İran'a da ciddi bir pay çıkarmak istiyoruz. Sektör paydaşlarından ve İran'da iş yapmak isteyen girişimcilerimizden bize ulaşmalarını bekliyoruz" dedi.

İran'ın hazır giyimde 20 milyar dolarlık tüketim potansiyelinin bulunduğunu vurgulayan Hardal, "20 milyar dolarlık bu potansiyelin yalnızca 986 milyonluk bölümünü karşılayabiliyoruz. Bu da bizim çok geri kaldığımızı gösteriyor" diyerek sözlerini tamamladı.