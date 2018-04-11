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İran: Suriye'ye olası bir saldırıda Şam'ın yanında yer alacağız

İran dini lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gittiği Doğu Guta'nın Duma ilçesinde yaptığı açıklamada, Şam'ın yanında olduklarını söyledi.

İran: Suriyeye olası bir saldırıda Şamın yanında yer alacağız

11 Nisan 2018 18:30

İran dini lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye Dışişleri Bakanı Valid Muallem ile görüşmek için gittiği başkent Şam ziyareti sırasında, Doğu Guta'nın Duma ilçesine gitti. Duma'da açıklamalarda bulunan Velayeti, Tahran'ın Şam'ın yanında olacağını söyledi. Velayeti, "Herhangi bir yabancı saldırıya karşı Şam'ın yanında olacağız. İran, Amerika ve İsrail ile mücadelesinde Suriye'yi destekliyor" dedi.

İran basınında çıkan haberlere göre, Suriye hava üssündeki hava saldırısında 7 İran askeri personeli öldürülmüştü. İran, İsrail'i Humus'ta bulunan T4 ve Tayfur hava üslerine saldırı gerçekleştirmekle suçlamıştı. İsrail ise saldırıyı şu anda kadar ne doğruladı ne de reddetti.  

 

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