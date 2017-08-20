Diğer
Kategoriler

İran’da 12. hükümet için önerilen 17 bakandan 16’sı güvenoyu aldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından 12. hükümet için önerilen 17 bakandan 16’sı İslami Şura Meclisi tarafından güvenoyu aldı.

İranda 12. hükümet için önerilen 17 bakandan 16sı güvenoyu aldı

20 Ağustos 2017 16:00

Meclis’te önerilen bakanlarla ilgili 5 günden bu yana devam eden görüşmelerin ardından bugün Cumhurbaşkanı Ruhani tekrar meclise gelerek bakanları savundu. Cumhurbaşkanının savunması sonrası mecliste oylamaya geçildi. Oylamada Savunma Bakanlığına önerilen General Emir Hatemi 261 oy ile en yüksek oyu aldı. Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşemi 253 oyla ikinci sırada, İstihbarat Bakanı Seyyid Mahmud Alevi 252 oyla üçüncü, Adalet Bakanı Seyyid Alirıza Avayi 244 oyla dördüncü, Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi 244 oyla beşinci sırada yer aldı.

Enerji Bakanlığı için önerilen Hebibullah Biteref’e 133 olumlu, 132 olumsuz ve 17 çekimser oy verildi ve kendisi güvenoyu alamamış sayıldı. 

Sheren Samara

Etiketler: iran


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç