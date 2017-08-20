İran’da 12. hükümet için önerilen 17 bakandan 16’sı güvenoyu aldı

Meclis’te önerilen bakanlarla ilgili 5 günden bu yana devam eden görüşmelerin ardından bugün Cumhurbaşkanı Ruhani tekrar meclise gelerek bakanları savundu. Cumhurbaşkanının savunması sonrası mecliste oylamaya geçildi. Oylamada Savunma Bakanlığına önerilen General Emir Hatemi 261 oy ile en yüksek oyu aldı. Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşemi 253 oyla ikinci sırada, İstihbarat Bakanı Seyyid Mahmud Alevi 252 oyla üçüncü, Adalet Bakanı Seyyid Alirıza Avayi 244 oyla dördüncü, Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi 244 oyla beşinci sırada yer aldı.

Enerji Bakanlığı için önerilen Hebibullah Biteref’e 133 olumlu, 132 olumsuz ve 17 çekimser oy verildi ve kendisi güvenoyu alamamış sayıldı.

Sheren Samara