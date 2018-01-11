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İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem!

İran’ın Kirman şehrinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İranda 5.1 büyüklüğünde deprem!

11 Ocak 2018 10:23

İran’ın Kirman şehrinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. Kirman’da son zamanlarda 4 ve 6 arasında değişen artçı depremlerin görüldüğü belirtildi.
Öte yandan Kasım ayında İran’da 7.2 büyüklüğündeki bir deprem meydana gelmiş, 600’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. 26 Aralık 2003 tarihinde ise İran'ın Kirman Eyaleti'ndeki Bem şehrinde yerel saatle 05.56'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 25 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 50 binden fazla insan yaralanmıştı.

Irak’ta da 5.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Irak’ın Balad Ruz bölgesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

TSİ 09.59’da gerçekleşen sarsıntının 3.44 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi. Can kaybı ve yaralanmaya ilişkin bilgi verilmedi.

 

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