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İranlı turistin cebinden parasını böyle gasp ettiler

İstanbul’da İranlı turistin cebinden güpegündüz zorla parasını gasp eden 2 kişi kameralara yakalandı. Gasbın ardından kayıplara karışan 2 zanlı polisin operasyonuyla yakalandı.

İranlı turistin cebinden parasını böyle gasp ettiler

16 Kasım 2017 10:26
İranlı turist gasp edildi - Tıkla İzle

Olay İstanbul Fatih’te 10 Kasım'da sabah saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi, Aksaray Yeraltı Çarşısı yanında meydana geldi. Yolda yürüyen İranlı Mohammed Babazade'nin yanına yanaşan iki kişi zorla cebinden parasını gasp etti. Neye uğradığını şaşıran İranlı turistin zanlıların peşinden gitmeye çalışırken yaşanan gasp anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde İranlı turist yürürken arkasından takip edildiği görülüyor. Görüntülerde iki şahsın zorla yere yaptırdıkları turistin cebinden paralarını alarak kaçmaya başladığı görülüyor. Yere düşürülen turistin kendisini toparlayarak şahısları kovalamaya çalıştığı kameralara yansıyor. 

Olayın ardından polise giderek parasının cebinden zorla alındığını söyleyen İranlı Turistin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden zanlıların yüz fotoğrafları aldı. Ertesi gün aynı bölgeye giderek araştırma yapan ekipler, şüphelileri yeni kurban ararken fark etti. Düzenlenen operasyonla Azat K. (25) ile İrfan A.(18) yakalandı. Emniyette suç kayıtları olduğu ortaya çıkan şüphelilerin, 3 Eylül 2017 günü aynı yerde Khlaled Elhallak adlı turistin cebinden 6 bin 400 doları çaldıkları belirlendi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklandı.

Doğan Can Cesur
 

 

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