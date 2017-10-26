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İrem Derici'den Bursa konseri öncesi o içerikle ilgili açıklama geldi

İrem Derici yoğun bakımda yattığı dönemde sosyal medya hesabından Bursaspor ile ilgili paylaşılan içerikle ilgili açıklama yaptı.

İrem Dericiden Bursa konseri öncesi o içerikle ilgili açıklama geldi

26 Ekim 2017 01:01

Geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre yoğun bakımda yatan İrem Derici'nin sosyal medya hesapları çalındı. Çalınan sosyal medya hesabından birçok uygunsuz içerik paylaşımı yapılırken Bursaspor ile ilgili bir kullanıcın küfürlü içeriği de paylaşıldı. O içerikten sonra birçok Bursalı kullanıcı İrem Derici'yi eleştirmişti.

İrem Derici, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa Atatürk Stadyumu Meydanında sahne alacak. Bursalı kullanıcılar tarafından sosyal medyada başlatılan #Bursasanaağırgelirİrem başlıklı içerik ile İrem Derici'nin Bursa konserini iptal et çağrısı karşısında genç sanatçıdan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabında bir video paylaşan İrem Derici, "Benim yoğun bakımda yattığım dönemde, tekrar altını çiziyorum yoğun bakımda yattığım dönemde, twitter hesabım art niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiş ve saçma sapan içerikler beğenilip paylaşılmış, bunlar arasında Bursaspor ile ilgili saçma sapan bir içerikte var. Benim ne futbolla ne de futbol fanatizmiyle bir alakam yok. Bursa'yı ve Bursaspor'u yaşadığım şehirden daha çok seviyorum. Ne olur elinizi vicdanınıza koyun ve pazar günü konserde görüşelim" dedi.
İrem Derici'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya birçok kullanıcı yorum yazarak Bursa'ya gelmesi gerektiğini dile getirdiler.

 

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