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İrfan Can Kahveci: 'Galatasaray maçına kazanmak için çıkacağız'

Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, Galatasaray maçına kazanmak için çıkacaklarını ifade etti.

İrfan Can Kahveci: Galatasaray maçına kazanmak için çıkacağız

13 Nisan 2018 14:07

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Medipol Başakşehir’de hazırlıklar sürerken, genç oyuncu İrfan Can Kahveci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray maçı hazırlık sürecini olumlu bir şekilde geçirdiklerini söyleyen milli futbolcu, “Her zamanki gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim için farklı bir maç değil. Önümüzdeki her maç final maçı. Her zamanki gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz ve olumlu geçiyor. Milli takıma gittikten sonra tabi kendime öz güvenim arttı. Bu performansıma da yansıdı. Herkes derbide oynamak ister hoca şans verirse ben de oynamak istiyorum” şeklinde konuştu.

"Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ne yenilmesi avantaj oldu" 

Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 1-0’lık mağlubiyetin kendilerine avantaj sağladığını ifade eden İrfan Can, "Aslında bu maçtan sonra avantajlı duruma geçebiliriz ama her şeyin bittiği bir maç değil. Bizim için her maç final. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ne kaybetmesi tabii ki bize bir avantaj sağladı. Biz de kazanıp daha büyük avantaj sağlamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Galatasaray maçına kazanmak için çıkacağız" 

Genç futbolcu, sarı-kırmızılılar karşısında alınacak 1 puanın da kendileri açısından iyi olacağını vurgulayarak, “Çok bir stres yok heyecan var tabii ki sonuçta şampiyonluğa gidiyoruz. Her zamanki oyunumuz göstereceğiz. Bu sene nasıl oynadıysak o oyunu oynayacağız ve kazanacağımızı düşünüyorum. 1 puan da iyi ama biz her zaman kazanmak için oynuyoruz. Bu maça da kazanmak için çıkacağız. İlk maç çok farklı bir maçtı iyi geçti bizim açımızdan. Bu maçta iyi başlayıp iyi bitireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu. 

Öte yandan İrfan Can Kahveci, önceki gün takım arkadaşlarıyla birlikte çıktığı yemekte maçla ilgili bir şey konuşmadıklarını ve kafa dağıtma amacıyla birlikte yemek yediklerini söyledi.  

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: Başakşehir, İrfan Can Kahveci

 

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