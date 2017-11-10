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İrfan Günsel Kongre Merkezi açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) 1000 kişilik İrfan Günsel Kongre Merkezi 15 Kasım’da hizmete açılıyor.

İrfan Günsel Kongre Merkezi açılıyor

10 Kasım 2017 16:06

YDÜ’ nün 15 Kasım’da açılışını yapacağı 10 katlı yeni Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası ile birlikte 1000 kişilik İrfan Günsel Kongre Merkezi de hizmete giriyor. 4 konferans salonu ve 10 toplantı odasından oluşacak olan İrfan Günsel Kongre Merkezi ulusal ve uluslararası toplantı, panel ve konferanslara ev sahipliği yapacak.

Son teknolojik sistemler kullanılacak

Teknolojinin yeniliklerini bir araya getiren İrfan Günsel Kongre Merkezi’ndeki tüm salonlarda internet bağlantısı, projeksiyonlar, akıllı tahta sistemi, son teknoloji ışık ve aydınlatma sistemi, simultane çeviri sistemleri ile ses ve görüntü hizmetleri eş zamanlı olarak bir arada sunulacak. Salonlarda bulunan ekranda organizasyon sırasında çeşitli grafik ve animasyon gösterileri sunulabilecek. Ayrıca İrfan Günsel Kongre Merkezdeki tüm salonlar akustik özellikte olup, merkezi otomasyon sistemi ile yönetilecek.
Konfor ve insan güvenliği düşünülerek tasarlanmış İrfan Günsel Kongre Merkezi, merkezi ısıtma-soğutma sistemiyle donatılmış, misafirlerini en rahat şekilde ağırlamak için hijyen kuralları ve koşulları çerçevesinde hizmet verecek.

İrfan Günsel Kongre Merkezi ülke bilimine ışık tutacak

Farklı coğrafyalardan farklı kurumlardan alanlarında uzman kişilerin katılımıyla İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan panel, seminer ve toplantılar, çağdaş eğitim bilimine katkı koyacak hem de evrensel biliminin gelişmesini de sağlayacak. Düzenlenecek etkenliklerle bilim dünyası kapımıza kadar getirilirken, teknoloji, tıp, sağlık, eğitim, sosyal bilimler ve diğer alanlarda düzenlenecek toplantılar, bilim dünyasına yeni kazanımlar, perspektifler ve düşünce yapıları kazandıracak. Ayrıca, üniversite toplum işbirliği ağı oluşturulmasına vesile olacak olan İrfan Günsel Kongre Merkezi, günümüzde küreselleşen dünyanın gerekleri olan evrensel ve çağdaş gelişmeye kapı aralayacak.
 

Etiketler: İrfan Günsel Kongre Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi’nin

 

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