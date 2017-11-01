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İrlandalı sevgililer, tatil için geldikleri Kuşadası’nda hırsızlık yaptı

Tatil için Kuşadası’na gelen İrlandalı sevgililer, bir kuyumcudan altın kolye, bir eczaneden ise cep telefonu çaldı. Kamera kayıtlarından tespit edilen iki zanlı polis tarafından çaldıkları telefon ve altın kolye ile birlikte yakalandı.

İrlandalı sevgililer, tatil için geldikleri Kuşadasında hırsızlık yaptı

01 Kasım 2017 15:54
İrlandalı sevgililer, tatil için geldikleri Kuşadası’nda hırsızlık yaptı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İrlanda’nın başkenti Dublin’den tatil için Kuşadası’na gelen 37 yaşındaki Amanda Joanne Jones ve 35 yaşındaki John Joseph Swan isimli iki sevgili, Kuşadası’nda bir otele yerleşti. Tatillerinin dördüncü gününde Kuşadası sokaklarında gezen iki sevgili önce şehir merkezinde bir kuyumcuya gitti. Kuyumcu’da altın bakan İrlandalılar, iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak, vitrindeki 1500 lira değerindeki altın kolyeyi alarak ortadan kayboldu. İrlandalı sevgililer kuyumcudaki hırsızlığın ardından bu kez Kuşadası Belediyesi’nin karısındaki bir eczaneye girdi. Burada ilaç almak sıra beklerken telefonunu bankonun üzerine koyan bir müşterinin telefonunu da çalan İrlandalılar, hiçbir şey olmamış gibi otellerine döndü. Altın kolyenin ve cep telefonunun çalınması üzerine iş yeri sahipleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerlerindeki kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu iki hırsızlık olayının da yabancı uyruklu aynı kişiler tarafından yapıldığını ortaya çıkardı. İki sevgilinin kimliklerini tespit eden polis, kaldıkları otele baskın yaparak gözaltına aldı. Çaldıkları altın kolye ve cep telefonu üzerinde çıkan zanlılar, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Zafer Hacısalihoğlu

Etiketler: İrlandalı sevgililer, Kuşadası

 

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